Szenzációra készül a Liverpool, Szoboszlai végre örülhet

A Liverpool 29 forduló után magabiztosan, 12 pontos előnnyel vezeti a Premier League-et az Arsenal előtt. A klub azonban így sem lehet teljesen boldog, hiszen a válogatott szünet előtt kiesett a Bajnokok Ligájából, emellett elvesztette az Angol Ligakupa-döntőt. A Liverpoolnak mindkét középcsatára (Diogo Jota, Darwin Núnez) szenved az idei szezonban, ezért a klub a nyáron új embert szeretne hozni a center pozíciójába. Alexander Isak hosszú ideje rajta van a kívánságlistán, az ügyben új fejlemény történt.

Alexander Isak (jobbra) nyitott arra, hogy a Liverpoolhoz igazoljon / Fotó: NurPhoto via AFP

A svéd válogatott támadó idén 25 bajnokin 19 gólt és öt gólpasszt ért el, a Ligakupa-döntőben betalált a Liverpool ellen, ezzel a teljesítményével alaposan felhívta magára a figyelmet. A Newcastle nagyon nem szeretne megválni tőle, emiatt 150 millió eurós (59 milliárd forint) "árcédulát" rakott rá.

Isak hajlik a Liverpool felé

A The Sun azonban arról ír, hogy Isak hajlik a váltásra és kifejezetten a Liverpoolhoz szeretne menni. Ezzel a másik nagy kérője, az Arsenal vélhetőleg hoppon marad, amely inkább Viktor Gyökeresre (Sporting) és Matheus Cunhára (Wolverhampton) startol rá a nyári átigazolási szezonban. Isakkal a Liverpoolnak hosszú éveken át tartó problémája oldódna meg, érkezésének vélhetően Szoboszlai Dominik is örülne, aki az elmúlt hetekben klub és válogatott szinten is negatív élményeket élt meg.

A Liverpool legközelebb április 2-án, a városi rivális Everton ellen lép pályára az angol labdarúgó-bajnokságban.

