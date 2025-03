Szoboszlai Dominik nagyban nyomja, luxus szettben jelent meg

Mivel világklasszisok közt tombol, azóta nem is adja lejjebb: csak luxusmárkákkal áll össze Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik ad a luxusra / Fotó: NurPhoto via AFP

A Liverpool futballistája a pályán is remekel, és arra is figyel, mikor, mit visel. Így például a PSG elleni, sorsdöntő Bajnokok Ligája-visszavágó előtt egy ritka viselettel kapták lencsevégre, melyet a Liverpool FC Facebook oldalán közzé is tett kedden - írja a Tények.

Egy Bottega Veneta Taurillon táskával érkezett a stadionba, ráadásul ez egy olyan darab, amelyet már nem gyártanak, annak idején 2500 euróba, átszámítva körülbelül 1 milió forintba került.

Szoboszlai Dominikra nem lehet azt mondani, hogy nem ad a külsőségekre, annak idején lencsevégre kapták más 2 milliós szettben is. Viszont, mivel a játékosok nem viselhetnek mindig azt, amit szeretnének, Szoboszlai is igyekszik minden alkalmat megragadni arra, hogy számára különlegesebb darabokat viselhessen.