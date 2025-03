"Arne Slot bolond lenne" - Ő lehet a Liverpool legújabb sztárja

Húzós nyárra készülhetnek Liverpoolban. A keret több alapemberének is lejár a szerződése, így Mohammed Szalah mellett bizonytalan a jövője Virgil van Dijk csapatkapitánynak is. A holland óriás nem csak a védelem, hanem az egész csapat vezére, már most nehéz nélküle elképzelni a Poolt. Sőt, Van Dijk védőtársának, Ibrahim Konaténak is bizonytalan a sorsa, míg a balhátvéd posztjára hónapok óta keresik az egyre szürkébb Andy Robertson utódját. Szoboszlai edzője, Arne Slot egy sztárigazolással két legyet üthetne egy csapásra.

Arne Slot komoly igazolásokat tervez a nyáron / Fotó: Catherine Ivill - AMA

Miközben a magyar Kerkez Milost is baloldalra várnák a Vörösök, egy holland tini egyszerre lenne megoldás a védelem közepére, s a bal szélre is. A 19 éves Jorrel Hato az Ajax történetének legelső focistája, aki ebben a korban elért 100 tétmeccset a klubban. Őt is régóta monitorozzák Sloték, azonban nem lenne olcsó a szerződtetése. A 19. születésnapját egy hete ünneplő védő már a válogatottban is bemutatkozott, a Transfermarkton 30 millió euróra (12 milliárd forint) taksálják az értékét. Egyes hírek szerint az Ajax még ennél is többet elkérhet érte. Hollandiában mindenestre biztosak benne, hogy a Poolnak rá van szüksége. Egy korábbi Ajax-csatár szerint a védő főnyeremény lenne Szoboszlaiék mellett.

"Jorrel Hato egy szupertehetség. 19 éves, szinte sosem sérült, állandóan játszik egy olyan erős klubban, mint az Ajax.

Arne Slot bolond lenne, ha nem igazolná le úgy, hogy egyébként pénz lenne rá

- nyilatkozta egy holland tévéműsorban Kenneth Perez, az Ajax korábbi dán játékosa.

Jorrel Hato emlékezetes pillanatai