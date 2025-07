Diogo Jota halála után a Fradi is üzent Liverpoolba

Az egész világot sokkolta a hír, csütörtök reggel Spanyolországban autóbalesetet szenvedett, és elhunyt Diogo Jota portugál labdarúgó. A Liverpool játékosa Spanyolországban az autópályán előzött, amikor durrdefektet kapott a kocsija, az pedig kigyulladt. Az autóban ült a csatár 26 éves öccse, André is egyikőjük sem élte túl a balesetet.

Diogo Jota 28 éves korában hunyt el Fotó: Andrew Powell

Jota élete legboldogabb napjait élte. Angol bajnok lett a Liverpoollal, ezt követően Nemzetek Ligáját nyert a portugál válogatottal. Június 22-én feleségül vette három gyermeke édesanyját, Rute Cardosot. Órákkal a tragédia előtt is videót osztott meg az esküvőjéről és a boldogságáról. A játékost a portugál válogatott mellett a Liverpool is gyászolja: Jota 2020 óta volt a csapat tagja. A bejegyzésre több millióan reagáltak, magyar részről a Ferencvárosi Torna Club is részvétét fejezte ki:

Részvétünket küldjük Diogo és André szeretteinek, valamint a Liverpool nagy családjának

- állt az üzenetben.