Nagy csapás fenyegeti Dárdai Bencét

Tavaly még az általa is vártnál jobban sikerült Dárdai Bence szezonja új klubjánál, a VfL Wolfsburgnál. Októbertől 19 éves létére szinte berobbant a Bundesligába; a klub és a családja korrekordereként szerezte meg az első gólját a német topbajnokságban; bemutatkozott a magyar A-válogatottban; és összesen 25 tétmeccsen játszott az őt rendre nagyon dicsérő Ralph Hasenhüttl csapatában. Csakhogy az osztrák vezetőedzőt leváltották, és most újabb érzékeny veszteség fenyegeti Dárdai Pál legifjabb fiát.

Hasenhüttl (jobbra) után Widmayer is otthagyhatja Dárdai Bence klubját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A nevelőegyesületét, a másodosztályban ragadt Herthát tavaly otthagyott Dárdai-fiú a nagy kalandjában, a beilleszkedésben és a szintlépésben számíthatott egy régi, jó ismerős segítségére. Apja korábbi (2015-19) berlini másodedzője, Rainer Widmayer ugyanis éppen a fiatal tehetségek fejlesztésével és integrálásával foglalkozott Wolfsburgban. Az 58 éves szaktekintély ráadásul gyerekkora óta ismeri Bencét és a képességeit. Csakhogy a legfrissebb hírek szerint Dárdai Pál hajdani jobbkeze veszi át a Hertha utánpótlásképző akadémiájának vezetését.

Nem győzte dicsérni Dárdai Bencét

– Amikor megtudtam, hogy Bence ingyen Wolfsburgba kerülhet, egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt örültem, hiszen nagy tehetség. Viszonylag gyorsan sikerült is beépülnie, mert amikor eleinte nem játszott, nagyon helyesen csak csinálta tovább a dolgát. Tisztában van vele, mi a fontos. Letisztult a játéka, és a szorgalmas edzésmunkája révén már fél év alatt is nagyot fejlődött nálunk fizikailag – nyilatkozta Dárdai Bencéről télen Widmayer, aki most visszatérni készül Wolfsburgból a Herthához.