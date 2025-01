A Hertha-legendának számító Dárdai Pál három fia közül a két idősebb – az egyaránt magyar válogatott ifjabb Dárdai Pál (alias Palkó) és Dárdai Márton – még a német másodosztályban ragadt berlini futballcsapatban játszanak. Öccsük, Dárdai Bence ellenben tavaly nyáron úgy döntött, 18 éves létére máris önállósodik: otthagyta a családi fészket és a "családi klubot", hogy a Bundesliga-élvonalban szereplő Wolfsburg hívására a Volkwagen-gyár városába költözzön. Apja többször mesélt arról, hogy a testvérei hiába győzködték őt a maradásról, de különösen Bence édesanyja, Mónika asszony viselte nehezen az elszakadást, napokig sírt. Ugyanakkor nyilván megkönnyítette az elengedést, hogy új állomáshelyén egy régi ismerős jelenléte segíti a tehetséges futballista fejlődését.

Widmayer (balra) és Dárdai 2015 és 2019 között kétszer Európa-liga-indulásig vezették a Herthát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Dárdai Bencéről szinte ódákat zengő osztrák vezetőedző, Ralph Hasenhüttl egyik segítője ugyanis az a Rainer Widmayer, aki korábban 4,5 évig Dárdai Pál jobbkeze volt a Herthánál. Az 57 éves német szaktekintély feladata éppen az Wolfsburgban, hogy elősegítse a fiatalok fejlődését és integrálását a profi futballba. Igaz, a Dárdai, Widmayer duó közös munkája idején Bence még csak 9-13 éves volt, de Widmayer nyilván már akkoriban is jól tudta, micsoda tehetség szorult főnöke legkisebb fiába.

Dárdai Bencét dicséri az edző

– Szuper volt, végtére is sikeresen dolgoztunk együtt – nyilatkozta a Dárdai Pállal közös berlini időszakáról a Wolfsburg másodedzője. – Amikor idén tavasszal megtudtam, hogy Bence ingyen Wolfsburgba kerülhet, egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt örültem, hiszen nagy tehetség. Viszonylag gyorsan sikerült is beépülnie, mert amikor eleinte nem játszott, nagyon helyesen csak csinálta tovább a dolgát. Tisztában van vele, mi a fontos. Letisztult a játéka, és a szorgalmas edzésmunkája révén már fél év alatt is nagyot fejlődött nálunk fizikailag.

Dárdai Bence a szezon elején alig játszott, de novemberben sikerült neki az áttörés: sorozatban nyolc tétmeccsen volt kezdő (ezekből hatot megnyert a csapata), és két gólpassz mellett új klubrekordot is felállított a Wolfsburg történetének legfiatalabb Bundesliga-gólszerzőjeként.