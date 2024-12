Dárdai Bence kiöntötte a lelkét: ennyire ragaszkodott hozzá az édesanyja

Dárdai Pál legkisebb fia, Dárdai Bence felhívta magára a német sportsajtó figyelmét azzal, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban remekelt a Wolfsburg élvonalbeli Bundesliga-csapatában. A Sport Bildnek adott interjújában a 18 éves középpályás többek között elárulta, miért távozott a Herthától, hogyan fogadta a döntését a családja és különösen az édesanyja, sőt arról is beszélt, mitől rettegett gyerekkorában.

Nehéz döntést hozott Dárdai Bence, de úgy fest, jól választott (Fotó: Getty Images)

Két magyar válogatottban szereplő bátyját, Dárdai Mártont és Dárdai Palkót a másodosztályban ragadt Herthánál, a szüleit és otthonukat Berlinben hagyta maga mögött nyáron a család legifjabbja, Dárdai Bence. A topligás középcsapatnak számító Wolfsburgban a beilleszkedés hetei után, október végétől „robbantott”: azóta hét tétmeccsen volt kezdő, új klubja korrekordereként lőtte meg az első Bundesliga-gólját, és két gólpasszt is kiosztott már. A csapata Bence teljesítményének is köszönhetően feljött a tabella ötödik helyére. Jó döntésnek bizonyult hát az átigazolása, még ha nem is volt könnyű.

A családom rám bízta a döntést, de édesanyám természetesen nem akarta, hogy eljöjjek. Aztán velem jött Wolfsburgba, hogy mindent jól megnézzen, és elégedett volt a látottakkal

– mesélte Dárdai Bence.

„Ez nem a Hertha ellen irányuló döntés volt. Ki akartam próbálni valami újat. Egyedül akartam élni, és a saját utamat járni, hogy érettebb emberré válhassak. Mehettem volna külföldre is, de nem akartam. Wolfsburg nagyon közel van Berlinhez, szóval ez is szerepet játszott a döntésemben. Ha valami történne, közel van a családom” – árulta el a nagyra törő legkisebb Dárdai fiú.

Dárdai Bence félt a Hertha kabalamackójától

Dárdai Bence elmondta, mindössze 4 éves volt, amikor az édesapja visszavonult. Ennek kapcsán egy érdekes emléket is megosztott.

Emlékszem, amikor az utolsó meccsét játszotta a berlini Olimpiai Stadionban. Annyi idősen még mindig féltem Herthinhótól, a csapat kabalafigurájától.

„Amúgy Herthinho ágyneműben aludtam, a családom a Hertha. Minden meccset megnézek, idén két mérkőzésen is kinn voltam a stadionban” – mondta szeretett klubjáról.