„Magánrepülőt kértünk Bajnai Gordontól” – Mindenről kitálaltak az U20-as vb magyar hősei

Szoboszlai Dominik feltűnése előtt Koman Vladimir tűnt a magyar futball egyik legnagyobb tehetségének. A 2009-es korosztályos világbajnokságon harmadik U20-as válogatott (egyik) hőse – az olaszok elleni győztes negyeddöntőben például góllal és két gólpasszal tűnt ki Egervári Sándor csapatából – alig 18 évesen már berobbant a Sampdoria Serie A-s csapatába. Kacskaringós pályafutása végéhez közelítve, 36-szoros A-válogatottként most a Kelen SC-ben játszik. Több olasz csapat után megjárta a Monacót, majd az orosz, a török, az iráni, az arab emírségekbeli és az indai bajnokságot is (nem beszélve az NB I-es Haladásról és Diósgyőrről) – mégis sokan még most, 36 évesen is 2009 magyar U20-as vb-hőseként emlékeznek rá. A torna végén még az akkori miniszterelnökkel, Bajnai Gordonnal is viccelődhettek: magánrepülőzni akartak hazafelé.

Magánrepülő helyett ezüstcipő: Koman Vladimir öt góllal és három gólpasszal zárta a 2009-es U20-as vb-t Fotó: Nemzeti Sport

Koman (és részben Futács Márkó) most az Eldoblak edzésre YouTube-csatorna legújabb adásában mesélt többek között arról, hogyan választotta anno az AC Milan helyett a Sampdoriát; hogyan alakult utána a pályafutása; és persze a 16 évvel ezelőtti U20-as vb-siker kulisszatitkairól is (amely egyébként nem kifutott eredmény volt, hiszen a Gulácsi Péter vagy éppen Németh Krisztián nevével is fémjelzett korosztály egy évvel korábban, még Sisa Tibor szövetségi edző vezetésével bronzérmes volt az U19-es Európa-bajnokságon is). Komanék az egyiptomi U20-as vb-n egy kijózanító pofonnal kezdtek (0-3 Honduras ellen), majd úgy összekapták magukat, hogy utána csak a Ghána elleni elődöntőben maradtak alul (2-3), ellenben felülmúlták Dél-Afrikát (4-0), az Egyesült Arab Emírségeket (2-0), Csehországot (2-2 után tizenegyesekkel), Olaszországot (hosszabbításban 3-2-re), végül a bronzmeccsen Costa Ricát is (1-1 után tizenegyesekkel).

– Először is, arról a brigádról azt kell tudni, hogy a hangulattal soha nem volt probléma. 15 éves korunktól építették fel a csapatunkat, ahol mindenki imádta egymást, állandóan poénkodott és együtt bulizott. A legjobb időszakunk volt, és ez a pályán is megmutatkozott. A vb-kvalifikáció számunkra nem volt meglepetés, mert egy görög, vagy akár egy portugál, ukrán válogatott akkoriban nekünk nem volt ellenfél. Úgyhogy természetesnek vettük, hogy ott vagyunk.

Aztán jött a hidegzuhany, az első meccsen bekapott három gól után néztünk egymásra, hogy most akkor mi van, gyerekek, Hondurastól? Akkor már nem mosolyogtunk, válságstábot hívtunk össze.

Én azon a meccsen megmozdulni is alig bírtam, abban a dög melegben, nehéz talajon pont akkor csapott oda nekünk az akklimatizáció. Jöttek a kommentek is. Az volt a jó, hogy abban a csapatban olyan karakterek voltak, akik túl tudtak lépni ezen – emlékezett vissza Koman a nyitómeccs csalódására, majd a talpraállásra.