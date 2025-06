Az MLSZ-nek üzent a Fradi a legújabb lépésével

Magyar riválistól vette meg legújabb játékosát a Fradi. A brazil Cadu után Paksról Ötvös Bence érkezik, aki néhány hete még győztes kupadöntőben szomorította el új klubját. A védőként és középpályásként is hasznos játékos mindenképpen erősítést jelent, s ami a legfontosabb, segítheti a Ferencvárost abban, hogy betartsa az MLSZ szabályát.

Ötvös Bence (jobbra) a kupadöntőben még a Fradi ellen focizott (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A következő szezontól a szövetség 500 millió forintot juttat a kluboknak, akik ezért vállalják, hogy minden egyes találkozón egyszerre pályán lesz öt magyar játékos (közülük egy 21 éven aluli). Amennyiben valamelyik csapat megszegi a feltételeket, kamatos kamattal kell visszafizetni az összeget. Ebben is segíthet most Ötvös Bence.

A Fradiban tavasszal magyarként Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Varga Barnabás s a 19 esztendős Tóth Alex volt alapember. Ha ők egészségesek, akkor hozzájuk csatlakozhat most Ötvös, s akkor a Fradi be is tartja a szabályt.

Másokat is figyel a Fradi

A Ferencváros további magyarok megszerzésében gondolkozik. Szóba került Németországból Szalai Attila, valamint Lisztes Krisztián hazahozatala, illetve a paksiak csatára, Tóth Barna is érkezhet – írja a Magyar Nemzet.