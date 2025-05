A Fradi pénztárjában kezdte a napot a BL-győztes világsztár - Videó

A bajnoki címért és a Magyar Kupa megnyeréséért hajtó Ferencváros folytatta immár hagományosnak nevezhető bérletértékesítését. Kedden többek között a zöld-fehérek korábbi, a Liverpoollal BL-győztes világsztárja, Naby Keita is a pénztárban kezdte a napot, ahol csapattársaival – Dibusz Dénessel és kisfiával, Bencével, Tóth Alexszel és Cebrail Makreckisszel – a következő, 2025/26-os szezonra szóló bérleteket értékesítette. A guineai válogatott középpályás a FradiMédiának elmondta, nagyon boldog, hogy közvetlenül találkozhat a szurkolókkal, akik minden hazai meccsükön kitartanak a csapat mellett.

A BL-győztes Keita szerint a csapatnak egy célja van, boldoggá tenni a szurkolótáborukat Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Keita kijelentette, a Fradira mindig lesz ideje

– A szurkolói lét nem egyszerű, hiszen ha jól teljesítesz a pályán, akkor a lelátón ülők mindent megadnak neked, ha győzöl, trófeákat nyersz, veled együtt ünnepelnek.

Ha viszont gyengébben teljesítesz, akkor bonyolulttá válik minden, de a mi szurkolóink megértik, hogy ilyen helyzetben van rájuk a legnagyobb szükségünk. Ugyanis az a célunk, hogy boldoggá tegyük őket.

Már korábban is vettem részt ilyen akciókban, és most is örömmel jöttem, hiszen szeretnék mindent megadni jelenlegi csapatomnak. A Fradira mindig van és lesz időm – fogalmazott Naby Keita.

A korábbi BL-győztes értéke jelenleg 1 millió euró a Transfermarkt szerint, és a 30 éves középpályás egyre több alkalommal bizonyít a szurkolóknak a Fradi mezében.