Mindenkit meglepett, itt lépett először pályára a Fradi csúcsigazolása

A Ferencváros tavaly decemberben jelentette be, hogy kölcsönvette a Werder Bremen középpályását, Naby Keitát, aki a Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját, 2020-ban pedig Premier League-t nyert. A 29 éves futballista komoly erőnléti problémákkal érkezett a Üllői útra, a Fradi már a szerződtetése után jelezte, hogy hónapokba telik, mire Keitát tétmérkőzésen is láthatják a szurkolók. A tervek jól haladnak, a középpályás nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett.

Naby Keita bemutatkozott a Fradiban Fotó: Üllői129

Az ulloi129.hu beszámolója szerint, amit sok Fradi szurkoló régóta várt az szombaton bekövetkezett, ugyanis a korábbi BL-győztes középpályás első találkozóját játszotta a Fradiban. Naby Keita a Ferencváros második csapatának Tiszafüred elleni edzőmeccsére állt be a második félidőre 13-as számban és a beszámolók szerint biztatóan mozgott.

Keita az Európa-ligában is játszhat

A 58-szoros mali válogatott ezen a héten jó hírt kapott, a Fradi ugyanis benevezte a Viktoria Plzen elleni Európa-liga párharc keretébe. A cseh együttessel először február 13-án játszanak a zöld-fehérek a Groupama Arénában, a visszavágóra február 20-án kerül sor, Plzenben.

