A nagyképűség átka: csúnyán lejáratta magát a világ legjobb csapata

Az is tudja, aki nem rajong a jégkorongért: Kanada a sportág vezető hatalma. A legtöbb világbajnoki címmel büszkélkedik, és a világ legjobb hokiligája, az NHL is hemzseg a kanadai sztároktól. A kanadai hokisokat és edzőket tisztelik is mindenfelé. Vagy csak tisztelték?

Letargia a kanadai kispadon a Dánia elleni vb-negyeddöntőn a jégkorong-világbajnokságon (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Kanada csúnyán lejáratta magát a dániai Herningben és a svédországi Stockholmban zajló világbajnokságon. A Dánia elleni negyeddöntő a papírforma alapján a juharlevelesek sima sikerét ígérte. Aztán jött a pofára esés: a dánok 1-0-s hátrányból 2-1-re fordítottak és kiütötték Kanadát. Szégyen, a sportban történnek meglepetések, ezt is ide sorolhattuk. Az igazán felháborító eset csak később derült ki.

Kanada pőrén maradt Herningben

Kanada a csoportmérkőzéseit Stockholmban játszotta, itt rendezik majd az elődöntőket és a döntőt is. A Kanada–Dánia negyeddöntőnek viszont Herning volt a helyszíne. A kanadaiak nem csekkoltak ki a stockholmi szállodában, annyira biztosan voltak a győzelmükbe, csak egy-egy neszesszert vittek magukkal Dániába, miként a Magyar Nemzet megírta. Aztán pofára estek. Most mindenki rajtuk röhög a jégkorong világában.

Hogyan szerepelt a magyar válogatott a jégkorong-vb-n?

A magyar hokisok összességében megállták a helyüket. Ugyan többször alaposan elpáholták őket, de legyőzték Kazahsztánt, ami elég volt a bennmaradáshoz, azaz a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek.

