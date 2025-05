A szövetségi kapitány elárulta, ez kellett a történelmi győzelemhez

A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú, 4-2-es győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott kedd este Kazahsztán ellen a svéd–dán rendezésű elit-világbajnokságon. A magyar csapat már 15 másodperc után megszerezte a vezetést Hári János jóvoltából, a mérkőzés után ő, illetve a szövetségi kapitány is érthetően rendkívül pozitívan nyilatkozott. S hogy még inkább értékeljük a győzelmet: 2016 után történt meg újra, hogy a válogatott rendes játékidőben meccset nyerjen a legjobbak között, akkor Fehéroroszországot győztük le 5-2-re, az nem ért bennmaradás, de most minden eddiginél jobb esély van rá.

A magyar jégkorong-válogatott nagyon fontos győzelmet aratott kedd este Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Nyilván nagyon sok energiát kellett beletenni ebbe a mérkőzésbe, és ez sikerre vezetett. Amikor pedig egyszer-egyszer bajba sodortunk magunkat, akkor jól jöttünk ki belőle, nem úgy, mint augusztusban, Pozsonyban, amikor kikaptunk a kazahoktól. Abból a meccsből sokat tanultunk, főleg magunkról, de róluk is, hogy például védekezésből miként váltanak támadásba extrém gyorsan. Erre hegyeztünk ki mindent, hogy ez rendben legyen ellenük. Egyetlenegy ilyen akadt ma este, de akkor meg Bálizs Bence volt a helyén. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk

– mondta az MTI-nek Majoross Gergely.

A Magyar Nemzet hozzáteszi: Majoross Gergely lett a második világháború után az első magyar szövetségi kapitány, aki a világ élvonalában győzelemre vezette a válogatottat, hiszen 2023-ban ugyan hosszabbításban legyőztük Franciaországot a finnországi vb-n, de akkor az amerikai Kevin Constantine irányította a csapatot.

Hári volt a nyerőember

Az egy gólt és két gólpasszt jegyző Hári János olyat tett, amire 1939 óta nem volt példa. Ugyanis azóta nem volt arra a példa, hogy ezen a szinten magyar játékosnak hárompontos mérkőzése legyen. A Fehérvár AV19 játékosa kiemelte a 15. másodpercben szerzett gól fontosságát.

„Eddig nem volt ilyen az egyik meccsünkön sem, most viszont már a tizenötödik másodpercben vezettünk. Ez nagy lökést adott a csapatnak. Éreztük, hogy sok van ebben a meccsben. Már Pozsonyban is nyerhettünk volna, akkor kevés helyzetből lőttek öt gólt. Most sem adtunk nekik sok helyzetet, de a védekezés most jobb volt. Igazából egy jó soruk van a kazahoknak, azt semlegesítettük” – mondta Hári.