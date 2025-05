„Két meccset is megnyerhetünk" - Ancsin János optimistán várja a folytatást a vb-n

Ancsin János 94 világbajnoki meccsen 54 gólt lőtt és 57 gólpasszt adott. 1987-ben beválasztották a C csoportos világbajnokság All-Star csapatába, egyébként kétszer is a C csoportos vb feljutást elérő csapat tagja (1983. Budapest 2. hely, 1998. Budapest 1. hely) volt. Természetesen figyeli az utódokat, különösen az újpesti válogatott hokisokat az A csoportos világbajnokságon, ahol a németeke és az amerikaiak elleni vereséggel kezdett a magyar csapat. Kedden 20.20-tól (tv: Sport 1) Kazahsztán ellen folytatjuk.

Két sima vereséggel kezdtük a vb-t Fotó: Vörös Dávid

- A 16 éves Szongoth Domán öt évig nálunk, az UTE-ban játszott. A keretben ott van még Laskawy Feri, aki eddig csak Újpesten korongozott, és Tornyai Gábor is a miénk. Nagyon szorítok értük is – mondta az UTE szakosztályának vezetője.

Ancsin az első két találkozóról csak annyit mondott, reális eredmények születtek, a németek és az amerikaiak elleni vereségeket gyorsan el kell felejteni.

Kiverni a fejekből a nagy zakót és tanulni kell a jobbaktól. Tudomásul kell venni, hogy nem a mi csapatunk a főszereplő, de akkor is a legnagyobb elismerés a srácoknak, egyszerűen csúcs, amit eddig csináltak, és ott vannak az elitben, a legjobbak között. Erőn felül teljesítettek eddig is, és most jön csak a neheze.

Két „betervezett” vereség után a kazahok elleni meccs következik, amelyiken pontot, pontokat szerezhetünk.

- Bízom abban, hogy a kazah csapat ellen lesz keresnivalónk – mondta Ancsin János. - Bár az igazsághoz tartozik, érzésem szerint a norvégok ellen lesz a ki-ki mérkőzésünk. Persze, egy találkozón minden megtörténhet, de a hokiban csak ritkán születik csoda. Ezzel együtt, hangsúlyozom, szerintem, nem a mai meccs lesz, ahol kiszállunk abból a bizonyos liftből, amelyik egy emelettel lejjebb szállítja a kieső csapatot.

Ancsin János sikerre számít a norvégok ellen

Ancsin hozzátette, az eddig látottak alapján tilos következtetéseket levonni.