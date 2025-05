Fantasztikus hírt kapott a búcsúzó Gulácsi Péter

A német Kickernél Gulácsi Péter a Bundesliga álomcsapatának kapusa, ezzel újabb nagy elismerést kapott a 35 éves játékos. A portál azt írja, Gulácsi végig stabil pont volt a lipcseieknél, 14-szer kapott gól nélkül hozta le a meccsét. Visszatekintve az idényre azzal nem lehet vitatkozni, hogy a válogatottól visszavonuló játékos mentette meg a csapatát nem egyszer a szezon során.

Gulácsi Péteren nem múlt semmi a mostani idényben sem Fotó: AFP

Újabb rangos elismerést zsebelt be Gulácsi Péter

A magyar játékos csak az utolsó két fordulóban tíz védést mutatott be, de Lőw Zsolt együttese a bajnokság végére teljesen elfogyott, az utolsó öt meccséből egyet sem nyert meg, ennek súlyos ára lett. A Leipzig 2018 után újra nem indul a Bajnokok Ligájában, ráadásul a hetedik hely idén nem ér nemzetközi kupaszereplést sem.

A magyar kapus stabil teljesítményét jól mutatja, hogy a Kickernél hétszer is bekerült a forduló csapatába, többször, mint bármely más kapus. Gulácsi mellett a freiburgi Matthias Ginter, a leverkuseni Jonathan Tah, Piero Hincapié és Florian Wirtz, a bayernes Joshua Kimmich, Michael Olise és Harry Kane, a mainzi Nadiem Amiri, a stuttgarti Nick Woltemade, valamint a dortmundi Seihou Guirassy kapott helyet.

Jövőre ők már biztos nem lesznek a csapatban

A listán viszont többen is vannak, akik a következő idényt már nem a német első osztályban fogják tölteni. Tah szerződése lejárt a Bayer Leverkusennél, és Xabi Alonsóval együtt távozik a klubtól – míg a spanyol a Real Madrid kispadjára megy, addig a német hátvéd könnyen lehet, hogy a nagy rivális Barcelonánál köt ki. A másik leverkuseni, Wirtz is nagy döntés előtt: a Bayern München és a Liverpool is hajlandó lenne a 150 millió eurós kivásárlási árat kifizetni érte. Szintén a Kicker írta meg, hogy a játékos a következő 10 napban hoz döntést.

S akkor ott van Gulácsi: a kapus szerződése 2026 nyaráig szól, így ha a lipcsei együttes pénzt szeretne érte kapni, itt a nagy esély. Korábban pletyka volt a testvércsapat, a Pascal Jansen irányított New York City, de a hétfői bejelentése alapján, miszerint a válogatottól visszavonul, sokkal inkább arra enged következtetni, hogy még egy-két évet szeretne lehúzni a legmagasabb szinten, azaz Európában.