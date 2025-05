Mi lesz velünk Gulácsi nélkül? Ők lehetnek a válogatott kapusai

Feltételezem, hogy a Lipcsében szereplő Gulácsi életkorából fakadóan a kettős tehertételt sokallotta, ezért mondott le a nemzeti színekről. Magam is hasonló ok miatt fejeztem be a futballt 31 évesen, mert inkább az edzői szakma vonzott. Ami Marco Rossi szövetségi kapitányt illeti, e szempontból kellemes helyzetben van, hiszen Dibusz Dénes és Szappanos Péter egyaránt megfelelő Gulácsi-utód