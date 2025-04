Mindenki érte aggódik, Gulácsi Péter sorsáról az orvosok döntenek a borzalmas sérülés után

A legfontosabb hír Gulácsi Péterrel kapcsolatban: a Lipcse kapusát vasárnap reggel hazaengedték a kórházból. A játékos így a húsvéti ünnepet együtt tölthette feleségével és két fiukkal. A labdarúgó szombaton, a Kiel elleni bajnokin ütközött ellenfelével, ő és szlovén David Zec is azonnal elterültek a földön. Mindkettőjükhöz rohantak az orvosok és a mentősök is.

Gulácsi Péter a Kiel elleni meccsen szenvedett borzalmas sérülést Fotó: AFP

Gulácsit hordágyon vitték le a pályáról, s azonnal kórházba szállították. A Leipzig magyar vezetőedzője, Lőw Zsolt az 1-1-es döntetlennel záruló meccs után elmondta, Péter egy időre elveszítette az eszméletét, de nem sokkal később már telefonon beszélt a kapusedzővel. A klub szombaton este közölte, hogy a kapus agyrázkódást szenvedett, a füle is véres, sebes volt, s szombat éjszakára megfigyelésre a kórházban tartották. Nem sokkal később Gulácsi Péter is posztolt a közösségi oldalán. A válogatott alapembere a sérülése mellett a végeredmény miatt is bosszankodott:

Minden szempontból kiábrándító volt a délután. Köszönöm az üzeneteket, minden rendben van

- üzente a kapus a kórházi ágyból.

Nagy kérdés, mikor térhet vissza Gulácsi Péter. Az biztos, hogy fejsérülést követően szigorúan megfigyelik a játékosokat, az orvosoknak kell zöld jelzést adni a játékra. Az szinte tény, hogy sem Gulácsi, sem a kieli Zec nem lehet ott a következő bajnoki találkozón.

Mindenesetre a legfontosabb, hogy Gulácsi már a családja körében töltötte a húsvétvasárnapot:

Mi lesz Gulácsi Péter sorsa?

A bajnokságból még négy forduló van hátra, így az is kérdés, véd-e még a szezonban Gulácsi. A helyére beálló belga Maarten Vandervoordtot hosszabb távon is az utódjának szánták, így a kapuskérdés jelenleg meg van oldva Lipcsében. Gulácsi szerződése jövő nyárig szól a klubnál, az ő esetében három forgatókönyv elképzelhető.

Marad az elsőszámú kapus.

Kispadra kényszerül Vandervoordt mögé.

Eladják azért, hogy játszhasson.

A magyar kapus számára fontos a folyamatos védés, mivel a válogatottal is vannak céljai az ősszel kezdődő világbajnoki selejtezőkön, s reményei szerint a 2026-os világbajnokságon is.