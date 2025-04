Gulácsiék új életre keltek, Lőw Zsoltot már a maradásról győzködik

Nem csak Gulácsi áradozik róla

Féltucatnyi edzőjelöltről szólnak a hírek és a pletykák, a spanyol világ- és Európa-bajnok Cesc Fábregastól számos német és osztrák trénerig. Csakhogy ezek mellett egyre inkább erősödnek a Lőw Zsoltot dicsérő hangok.

Ő egy nagyon pozitív beállítottságú ember, sok pozitív energiát hozott magával nekünk.

„Taktikailag is igyekszik kitalálni apró újdonságokat, emberileg pedig könnyíteni a játékosok terhén” – dicsérte Lőwöt például honfitársa, Gulácsi Péter kapus.

Kevésbé vádolható elfogultsággal Ridle Baku, aki Lőw két meccsén egy góllal és két gólpasszal segítette a csapat feltámadását.

„Véleményem szerint nagyon jól végzi a munkáját, majd meglátjuk, mi történik ennek a hatására” – mondta sejtelmesen a magyar szakember kezei alatt szárnyakat kapott jobb oldali középpályás.

Ennél is nagyobb sikertörténetet jelent, hogy Lőwnek sikerült újra formába hoznia a korábbi gólzsákot, az utóbbi hónapokban gólképtelen és kedvetlen Lois Opendát. A belga csatár Wolfsburgban már nagy kedvvel játszott és ő szerezte a csapat első találatát. Utána az edzőhöz sprintelt és diadalittasan ugrott a nyakába.

Mint kiderült, Lőw rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy foglalkozzon Openda lelkével.

„Azon voltam, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, sok időt töltöttünk együtt, négyszemközt beszélgetve. A pályán kívül is meg akartam őt ismerni, hogyan él, mik az értékei, mi a fontos számára. Azt hiszem, megérte” – mesélte Lőw Zsolt, aki még egy erdei sétára is invitálta a kulcsjátékost, hogy éreztesse vele: ne görcsöljön, hanem élvezze újra a játékot. Hasonlóan tett a holland Xavi Simonsszal is, aki duplázott Wolfsburgban.