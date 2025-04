Pazar erősítés, a Fradi jó kis csatárt igazolt Franciaországból

Az FTC-Telekomnál folytatja pályafutását Brady Shaw, aki korábban egy évig a Hydro Fehérvár AV19-et is erősítette – jelentette a Fejér vármegyei hírportál, a FEOL. A 32 éves kanadai jégkorongozó korábban a Volán játékosaként ezüstérmet szerzett az osztrák bázisú jégkorong ligában (ICEHL), amelynek következő szezonjában már a Fradi is észt vesz.

A liga korábbi pontkirálya, Brady Shaw a Volán helyett a Fradiban tér vissza az ICEHL-be Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A zöld-fehérek ennek megfelelően már most belekezdtek a keret megerősítésébe az ICEHL rajtjára.

Pontkirály volt a Fradi új ásza

Brady Shaw 2021-ben került a székesfehérvári alakulathoz, ahol mindössze egy szezont töltött, de az nagyon emlékezetesre sikerült: a gárda bejutott az osztrák liga döntőjébe, amihez a kanadai játékos is rengeteget tett hozzá, hiszen 56 mérkőzésen 24 gól mellett 23 gólpasszt is kiosztott. A következő idényt már az Inssbruckban töltötte, ahol összesen 72 pontot szerzett. Az elmúlt időszakban a francia Angerst erősítette, ahol a 2024-2025-ös idénye remekül sikerült; a bajnokságban 43 gól mellett kiosztott 33 asszisztot is, az együttessel Francia Kupát is nyert.