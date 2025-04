Dárdai Pál felfedezettje olyat tesz, amire évek óta várnak

Davie Selke személyében Dárdai Pál korábbi egyik kedvenc játékosa segítheti vissza a német Bundesliga élvonalába a hét éve kiesett Hamburger SV csapatát. A 30 éves csatár korábban Lipcsében (2015–17), majd a Herthánál (2017–20, 2021–23) is együtt szerepelt magyarok labdarúgókkal, Berlinben a Dárdai-csapat erőssége volt. Mégis most, Hamburgban ért révbe igazán, ahol 25 bajnokin szerzett 17 találatával vezeti a másodosztály góllövőlistáját, és a közönség kedvencévé vált – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Dárdai Pál (balra) eddig minden edzőnél jobban bízott Davie Selkében (Fotó: Getty Images)

A korábbi BEK-győztes Hamburg 2018-ban (története során először) búcsúzott az első vonaltól, azóta négyszer negyedikként zárt, kétszer pedig osztályozó után maradt le a feljutásról. Az idei évadban viszont még inkább reménykedhetnek a HSV szurkolói, és ebben jelentős szerepe van a nyáron igazolt Selke góljainak. Ő Lipcsében még Gulácsi Péterrel, Kalmár Zsolttal és Orbán Willivel is együtt futballozott; Selke volt a házi gólkirály a 2015–16-os szezonban, amely végén feljutott az élvonalba a csapat. Az első osztályban már nem volt ilyen eredményes a 195 cm magas center, így 2017 nyarán lecsapott rá a Dárdai Pál vezetőedző által irányított Hertha BSC, amelyben szintén már a bemutatkozó idényében ő szerezte a berlini csapat legtöbb gólját.

Dárdai Palkó és Márton csapattársa is volt

A Herthánál is jött a visszaesés Selke számára a gólokat tekintve, de Dárdainál továbbra is alapembernek számított. Ám a magyar szakember (első) távozását követően, 2020 telén megszabadult a német csatártól a klub, és kölcsönadta őt a Werdernek. Másfél szezon alatt Brémában is csak négy gól jutott Selkének, így aztán, miután a magyar edző visszatért a Hertha kispadjára, a támadó is visszacsatlakozott Berlinbe, ahol a Dárdai fivérekkel is együtt játszott.

Dárdai Pál irányítása alatt 74 tétmérkőzésen 4594 perc (ezalatt 19 gól és 14 gólpassz) jutott Selkének, és ez több játékidő, mint amit bárhol máshol összesen kapott.

Köln érintésével, tavaly nyolc élvonalban töltött év után kötött ki újra a német másodosztályban. A Hamburg az elmúlt hat kiírás mindegyikében alig maradt le a feljutásról, most pedig Selke jelentheti az élvonalbeli tagsághoz eddig hiányzó pluszt.