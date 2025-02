Marco Rossi is súgott, magyar klubbal működhet együtt a Juventus

Ahogy az olasz sportsajtóban már múlt hétfőn megírták, Jakab Mátyás személyében 16 éves magyar futballkapust szerződtetett a Juventus. Az NB II utolsó helyén szégyenkező Honvéd akadémiájának növendékének nagy ugrásáról a CMG menedzseriroda társtulajdonosa, Pataky Tibor árult el részleteket a Csakfoci cikkében.

Jakab Mátyás átigazolása után a Honvéd szakmai együttműködésre is törekszik a Juventusszal Fotó: honvedfc.hu

A játékosügynök többek közöt elárulta azt is, hogy az U16-os válogatott kapus leginkább a tavaly novemberi, Svájc elleni remeklésével került a nemzetközi figyelem középpontjába.

– A találkozót követően több nagyon pozitív visszajelzés is érkezett, és december közepére oda jutottunk, hogy nagyon komoly, rendszeres BL-szereplő klubok álltak sorba és nekünk arról kellett a Honvéddal együtt döntést hoznak, hogy mely kluboké lehet az elsőbbség, kik azok, akik a többiek előtt kapnak lehetőséget arra, hogy megnézzék Matyit. A Honvéd vezetőivel végig szoros együttműködésben dolgoztunk, értettük, hogy nekik egy jövőbeni szakmai együttműködés is fontos, így azok a klubok kerültek a lista élére, melyeknél beleláttuk ennek a lehetőségét is – utal arra Pataky, hogy a Honvéd nem csak anyagilag profitálhat Jakab Juve-szerződéséből, de a szakmai együttműködés is cél az olasz sztárklubbal.

A tehetség iránt kitartóan érdeklődött a portugál Benfica is, akadt olyan kérő is, aki Matyi kispesti edzéseire is elküldte a kapusedzőjét és kapusokra specializálódott megfigyelőjét. Az ifjú kapus a Torinóban eltöltött napjai során döntött a Juventus mellett, a Honvéd vezetői pedig korrekt módon tartották magukat a korábbi szóbeli ígérethez: profi szerződése dacára, Jakab érdekét is szem előtt tartva partnerek voltak az átigazolásban.

– A legapróbb részleteket is tudni akarták, és tudták is. Az alap, hogy a játékos összes fellelhető mérkőzését megnézték, a próbajáték során több korosztály kapusedzője tesztelte, a szülőkkel külön akartak találkozni és beszélgetni Matyiról, de

az aláíráskor kiderült, hogy még Marco Rossit is megkeresték, és igyekeztek a szövetségi kapitány hazai kapcsolatain keresztül is további plusz információkat nyerni

– sorolta Pataky Tibor, hogy a Juventus minden szálat megmozgatott Jakab Mátyás ügyében.