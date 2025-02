„Kicsit zűrösnek érzem most a Fradit” – Csank János megfejtette a felcsúti siker titkát

A Puskás Akadémia vasárnap nem csak legyőzte (1-0, Nagy Zsolt góljával), de meg is előzte a címvédő Ferencvárost a labdarúgó NB I 19. fordulójában. A korábbi Fradi-tréner, egykori szövetségi kapitányunk, Csank János mesteredző a Metropolnak elmondta, miben látja a felcsúti siker titkát és a Fradi gyengéit – de azt is, hogy minden nehézsége ellenére még mindig Robbie Keane csapatát tartja a bajnoki arany esélyesének.

Csank János szerint a felcsúti kapus, Pécsi Ármin teljesítménye döntő volt a Fradi ellen (Fotó: Mészáros János / Új Néplap)

Csank János a maga utánozhatatlan stílusában kezdte a mérkőzés értékelését, mondván:

„Nem volt különösebben nagy meccs, de azért akadt izgulni való – már, ha valaki izgulós típus. Az első félidőben vékonyak voltak a ferencvárosiak, a Puskás pedig jól dolgozott. A másodikban aztán már nem nézett ki jól a hazaiak védekezése, néha kapkodtak.

Úgy éreztem, a Fradi még Varga Barnabás hiányában is bekocázhat egy gólt, de a felcsúti kapus, Pécsi Ármin jó teljesítménye döntő volt.

Csank szerint így is a Fradi lesz a bajnok

A Vác (1994) és a Fradi (2001) bajnokcsapatának mestere mélységében nem akart belemenni a zöld-fehérek helyzetének értékelésébe, miután csak a mérkőzéseiket látja, a belső folyamatokra és az edzésekre ellenben nincs rálátása.

„Annyit viszont elmondhatok, hogy jelenleg nem látok akkora potenciált a csapatban, mint régebben, még ha kétségtelenül meg is vannak az erősségei. Vannak pozitívumok és negatívumok is. Olykor hibázgatnak a játékosok, ami főleg a védelemben veszélyes. Kicsit sebezhetőnek tűnnek hátul, elöl pedig nem annyira dominánsok, hogy sok helyzetet alakítsanak ki a gólokhoz. Szerencse is kellene, hiszen sok minden múlik azon, hogy egy-egy labda ki- vagy befelé pattan a kapufáról. Nem egyszerű a Fradi helyzete, hiszen két fronton is nagyok az elvárások, miközben az edzőváltás után sem telt még el sok idő, ráadásul játékosok is jönnek-mennek.

Kicsi zűrösnek érzem most a Fradit, de többek között attól szép a futball, hogy bármikor lehet változtatni a helyzeten

– mondta Csank János, aki a jelenlegi kétpontos hátránya ellenére továbbra is az FTC-t tartja esélyesebbnek a bajnoki címre.