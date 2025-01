„Vannak aggodalmaim" - Csank János a frászt hozta a Fradi szurkolóira

Frankfurti veresége után jelenleg a 22. helyen áll a Ferencváros az Európa-liga főtábláján. Ha az utolsó forduló után ott lesz a 24-ben, akkor játszhat a nyolcaddöntős szereplésért, ellenkező esetben kiesik a csapat. Csütörtökön a Groupama Arénában Varga Barnabáséknak a 14. pozíciót elfoglaló holland AZ Alkmaar ellen kell olyan eredményt elérnie, aminek révén a rájátszásban érdekeltek lehetnek. Ez lesz Robbie Keane vezetőedző első hazai meccse a Fradi élén.

Robbie Keane vereséggel mutatkozott be / Fotó: Czeglédi Zsolt

Korábbi ferencvárosi sikeredzőket kérdeztünk arról, vajon lehetséges-e a folytatás? Csank János szerint a németek kikémlelték, hogy Mohamed Abu Fanitól elvehető a labda, ezért „kerítették be”, amiből aztán az első, sajnos sordöntő Eintracht-gól született. A szakember aggódik a következő meccs miatt.

A vereség ellenére elégedett vagyok a látvánnyal. Egy játékban lévő sztárcsapattal 45 percig tartotta a lépést a Fradi, bár a hazaiak nem hozták azt, ami miatt előzetesen tartottunk tőlük. Alapozás közben kellett bizonyítani, ezért a vereség nem meglepő. Ami a továbbjutást illeti, nos, vannak aggodalmaim, hiszen az Alkmaar előrébb jár a felkészülésben. Robbie Keane kapott pár nap ráadást arra, hogy formába hozza együttesét, melynek játékosairól tétlégkörben most alkothatott először képet. Némi aggodalom él bennem a csütörtöki meccs előtt

- jelentette ki Csank, aki 2001-ben első helyre vezette a Fradit az NB I-ben.

A Csankhoz hasonlóan szintén exkapitány Gellei Imre leszögezte, egy, már tétmeccseket vívó együttes többet nyújtott annál az ellenfelénél, mely spanyolországi edzőtábora után vállalt éles csatát.

- A jobbik győzött, ez nem is vitás. Keane bizonyára tovább finomít az alkalmazott harcmodoron, tudniillik a holland együttes ugyanolyan erőt képvisel, mint az Eintracht, ráadásul a jövő a többi nyolcadik fordulóbeli találkozók eredményeitől is függ. Ha az FTC önbizalma jelentősebb lesz, és fanatikus szurkolótábora segíti, bízom a továbbjutásban, ami erkölcsi és anyagi szempontból is előnyös a zöld-fehér klubnak

- mondta Gellei.