Mindent elhibázott a Fradi, magyar válogatott alapember döntötte el a csúcsrangadót

Csúcsrangadóval zárult a labdarúgó NB I 19. fordulója, a listavezető Ferencváros a második helyen álló Puskás Akadémia otthonába látogatott. Az összecsapás a második félidőre alaposan felpörgött, Nagy Zsolt találatával végül a felcsútiak gyűjtötték be a három pontot.

Nagy Zsolt (középen) góljával a Puskás Akadémia legyőzte a Fradit Fotó: Ladoczki Balázs

Az első játékrészben kevés helyzetet dolgoztak ki a csapatok, a 35. percben azonban a Puskás Akadémia szerezte meg a vezetést. A csapatkapitány, Nagy Zsolt egy beadást követően volt eredményes, a magyar válogatott hátvédje a hetedik gólját szerezte a szezonban. A Fradi a második félidőre alaposan felpörgött és elkezdte átvenni az irányítást, ami komoly lehetőségekben mutatkozott meg. A befejezésekbe ellenben rendre hiba csúszott, Pécsi Ármin ihletett formában védett. A mérkőzés utolsó harmadára kapkodóssá vált a zöld-fehérek játéka, a Puskás minden erejével a védekezésre koncentrált, a fegyelmezettség végül három pontot ért Hornyák Zsoltéknak.

A Fradinál a téli érkezők közül bemutatkozott Júlio Romao és Alekszandar Csirkovics, a Puskás Akadémiánál Georgi Harutyunyan debütált a védelem tengelyében.

A Fradi visszacsúszott a második helyre

A Fradi ezzel máris elvesztette a listavezető helyét a tabellán, a Puskás Akadémia újra vezet 38 ponttal. Előbbi február 16-án, vasárnap a Paks, utóbbi február 15-én, szombaton a Debrecen ellen folytatja az NB I-ben.

