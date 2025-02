„Egyértelműen jobbak vagyunk" - Győzelmet várnak a Fraditól a zöld-fehér legendák

A címvédő és éllovas Ferencváros felcsúti vendégjátéka lesz a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójának rangadója, a házigazda Puskás Akadémia ugyanis vasárnap (18 óra, tv: M4 Sport) egy győzelemmel újra átveheti a vezetést a tabellán. Tavaly szeptember 29-én Matheus Saldanha mesterhármasával 3-0-ra nyert a zöld-fehér együttes a Groupama Arénában, Felcsúton azonban sokkal szorosabb csata tippelhető.

Ferencvárosi győzelemre számítanak a zöld-fehér legendák Fotó: Metropol/Szabolcs László

- Bármilyenek is a pillanatnyi formák, játékosaink a Fradi ellen mindig felszívják magukat. A spanyolországi edzőtáborban influenzahullám söpört végig a társaságon; ez, és több sérülés volt az oka annak, hogy vereséggel kezdtük az évet. Mivel képzett örmény és ghánai légiós érkezett hozzánk, a csapatba építésük gyorsaságán is múlik eredményességünk. A legutóbbi bajnokságban feladtuk a leckét az FTC-nek, amire vasárnap is van reményünk – nyilatkozta Komjáti András, a Puskás Akadémia elnöki tanácsadója.

Kű Lajos korábbi Fradi-legenda, olimpiai ezüstérmes labdarúgó szerint a Fradi jóval esélyesebb.

- Varga Barnabás öt sárga lapja miatti eltiltása ellenére egy góllal nyer az FTC, mivel 22-23 remek játékossal bír, tehát egyértelműen jobb csapat - fogalmazott a 76 éves korábbi labdarúgó, aki a Bruges tagjaként BEK-döntőben szerepelt.

A Kaposváron élő egykori Fradi-szélső, Murai Sándor 1981-ben bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel. Úgy vélte, bár 15 forduló még hátravan a bajnokságból, ez a 90 perc vízválasztó.

Amennyiben a Puskás Akadémia most nem él a hazai pálya adta előnnyel, alighanem lemondhat aranyérmes álmairól. A két együttes között az az alapvető különbség, hogy a Fradi idehaza csakis az Akadémiától tart, a többi riválisát jobbára legyőzi, míg a felcsútiak többször botlani fognak más csapatok ellen. Mivel korábban magam is szélső voltam a Fradiban, fájlaltam a brazil Marqinhos távozását, még szerencse, hogy Adama Traoré az Üllői úton maradt

– fogalmazott Murai, aki Kű Lajoshoz hasonlóan ferencvárosi győzelemre számít