Régi kívánsága teljesült a Fradinak, megérkezett a várva várt játékos

Naby Keita, Lenny Joseph, Alekszandar Csirkovics és Gróf Dávid leigazolása után újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros. Júlio Romao a Qarabagtól került a zöld-fehérekhez, akiknek ezzel egy régi kívánságuk teljesült.

Júlio Romao a Fradi játékosa lett Fotó: Fradi.hu

A középpályás iránt már egy évvel ezelőtt is érdeklődött a Fradi, amely akkor még hoppon maradt. A brazil futballista előtt az utat Kady Borges nyitotta meg, aki hiába volt a magyar együttes egyik legjobb játékosa, szeretett volna visszatérni korábbi klubjához, a Qarabaghoz. A vezetőség végül felbontotta a szerződését és elengedte Azerbajdzsánba, cserébe viszont megszerezte Romaót, aki szintén vételár nélkül került az Üllői útra.

Romao Maigával versenyezhet a kezdőcsapatba kerülésért

A 26 éves Romao posztját tekintve védekező középpályás, amivel Robbie Keane

4-3-3-as formációjába tökéletesen beleillik. A brazilnak Habib Maigával kell megvívnia a kezdőcsapatba kerülésért.

Júlio Romao 2022-ben csatlakozott a Qarabaghoz, 120 alkalommal ölthette magára az azeri klub mezét, két gólja mellett három gólpasszt jegyzett. Két és fél év alatt két bajnoki címet és egy kupát nyert a csapattal, valamint háromszor szerepelt az UEL főtábláján, az idei szezonban a Qarabag nyolc Európa-liga- mérkőzéséből hétszer lépett pályára.

