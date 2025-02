Mohamed Ali Ben Romdhane 2023 nyarán érkezett a Ferencvároshoz, a magyar együttesnél meglehetősen hullámzó teljesítménnyel kezdett. Dejan Sztankovics és Pascal Jansen alatt inkább csereembernek számított, és csak ritkán tudta megmutatni a benne rejlő potenciált. A Robbie Keane által preferált 4-3-3-as formáció egyelőre viszont nagyon fekszik neki és bombaformába lendült, az AZ Alkmaar ellen duplázott az Európa-ligában, a Zalaegerszeg ellen két gólpasszt jegyzett az NB I-ben. A 45-szörös tunéziai válogatottat szaúdi együttes nézte ki magának.

Ben Romdhane (középen) iránt Szaúd-Arábiából érdeklődtek Fotó: AFP

Hedi Limem tunéziai újságíró azt állítja, hogy a szaúdi élvonal hatodik helyén álló al-Sabab bónuszokkal együtt hatmillió eurót (2,4 milliárd forint) ajánlott a Fradinak a 25 éves középpályásért. Limem szerint a transzferre Robbie Keane mondott nemet, aki eddig kulcsszereplőként számol a futballistával. A hírt az Üllői129 szúrta ki, az oldal úgy tudja, hogy az al-Sabab nem küldött ajánlatot.

Ben Romdhane népszerűsége töretlen

Ben Romdhane a pályán nyújtott teljesítményétől függetlenül a Fradi egyik legnépszerűbb játékosa, a lelkes tunéziai szurkolók folyamatosan követik a középpályást, és rendszeresen reagálnak a magyar klub közösségi médiás bejegyzéseire. A 25 éves futballistáért korábban Egyiptomból és Marokkóból is érdeklődtek, de Ben Romdhane továbbra is Európában szeretne bizonyítani.

