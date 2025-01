Szívmelengető jótett, hősként ünneplik Marco Rossi kulcsemberét

Siker koronázta a Haladás Szurkolói Kör felhívását, és a megszűnés határára sodródott klub ennek köszönhetően túlélhette 2024-et – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A megadott számlára több egykori Haladás-futballista is utalt pénzt, de érkeztek különböző összegek rivális klubok szurkolóitól is. A Haladás Szurkolói Kör oldala szerint Schäfer András, az Union Berlin magyar válogatott középpályása, Marco Rossi kulcsembere, aki szintén a Haladásban nevelkedett, már hétfőn utalt ötmillió forintot, kedden pedig az jelent meg, hogy az ő utolsó utalásával került fel a pont az i-re, azaz összejött a szükséges összeg.

Schäfer András (jobbra) óriási részt vállalt a Haladás megmentéséből (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Veszélybe került a nagy múltú Haladás, rengeteg régebbi válogatott futballista nevelőegyesülete, az ok pedig természetesen a pénz, illetve annak a hiánya. Onnan indult Schäfer András, a mai válogatott egyik kulcsemberének a karrierje is, aki jelenleg a Bundesliga élvonalában az Union Berlin labdarúgója.

Schäfer-szektor lesz a Hali-stadionban?

Bár a felnőttcsapatban nem játszott, ő is a Haladásban nevelkedett, és nemrég az Instagramon meg is osztotta a Hali szurkoló kör felhívását a csapat megmentésére, sőt, egy kommentben jelezte is, hogy támogatni fogja nevelőegyesületét. Ezt meg is tette.

A nyár óta tulajdonosváltáson átesett klub jelentős összeggel tartozott, 55 millió forintot kellett összegyűjtenie az év végéig ahhoz, hogy ne szűnjön meg. A Facebookon a Haladás Szurkolói Kör hivatalos oldalán az utóbbi napokban szinte percről percre, óráról órára követni lehetett, hogy a felhívás eredményeképpen hogyan gyűlik a pénz a megadott számlán. Hétfőn 14 óra 11 perckor jelent meg az a poszt, amely arról adott hírt, hogy Schäfer András ötmillió forintot utalt, két órával később pedig kiderült, hogy az állás 25 850 000 forint, azaz még bőven hiányzott a szükséges összeghez. Ez azonban folyamatosan nőtt, akadt olyan is, aki zalaegerszegi létére áldozott az ősi ellenfél megmentésére, mondván, szeretne még sok ZTE–Hali meccset látni. Az oldal szerint magyar csapatok szurkolói mellett Angliából, Lengyelországból, Németországból, Erdélyből kapnak szurkolóktól támogatást.