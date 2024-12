Negatív rekord, nehéz helyzetbe került Marco Rossi felfedezettje

Szűcs Kornél idén nyáron a labdarúgó NB I-ben szereplő Kecskemétet hagyta ott az angol másodosztályban szereplő Plymouth Argyle kedvéért. A középhátvéd először augusztus közepén a Ligakupában mutatkozott be. Augusztus végén már a Championshipben is kezdő volt, azóta kirobbanthatatlan a csapatból. Már 20 bajnokin játszott, teljesítményének köszönhetően Marco Rossi is felfigyelt rá és az októberi Nemzetek Ligája-összecsapásokra már meghívót küldött neki, Bosznia-Hercegovina ellen debütált a magyar válogatottban. Karrierje mindenképp felfelé ível, csapatszinten viszont egyre kevesebb siker éri.

Szűcs Kornélék negatív rekordot döntöttek (Fotó: NurPhoto via AFP)

A korábbi legendás angol támadó, Wayne Rooney által irányított együttes legutóbb november elején nyert bajnokit, azóta kilenc meccsen sem tudta begyűjteni a három pontot. A pocsék forma révén az együttes a sereghajtó, 24. helyen zárja az évet.

A Plymouth legutóbb a szintén a kiesés elől menekülő Oxford Unitedtől kapott ki 2-0-ra, 23 mérkőzés alatt már 51 kapott gólnál tart az együttes. Szűcs Kornélék ezzel negatív rekordot döntöttek a Championshipben, ennyi gólt a szezon ezen szakaszában alakulat még nem kapott, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Az edzőként eddig mindenhol megbukó Rooney állása veszélyben került, angol források szerint az angol szakember a kirúgás szélére sodródott. Tavaly a Plymouth 51 pontot gyűjtött, amivel végül éppen csak, de a 21. helyen bennmaradt a másodosztályban.