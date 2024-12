Nagy bajban a válogatott focista csapata, megbukhat Rooney

A Manchester United és az angol válogatott egykori játékosa, Wayne Rooney, a magyar labdarúgó-válogatott védő Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth Argyle trénerének a szemére hányják, hogy csapata az utóbbi tíz bajnoki meccsén nem nyert. Sőt, a Norwich és Bristol elleni két találkozót két zakóval, 1-10-es összesített gólkülönbséggel zárta. Emiatt aztán a The Telegraph kezdte szivárogtatni azt a hírt, amit a Daily Mail is átvett, hogy ha az Oxford és a Swansea elleni bajnoki találkozókon is elbukik a Plymouth, Rooney új munkahely után nézhet. Igaz, ezt az Argyle elnöke, Simon Hallett cáfolta.

Wayne Rooney szénája nem áll túl jól (Fotó: NurPhoto via AFP)

Együttese jelenleg a 21. helyen szégyenkezik a 24-es Championshipben. A klubvezetők a pánikgombot tehát érthetően megnyomták, és az a kérdés, vajon Rooney barátja, Neil Dewship futballigazgató képes lesz-e megvédeni a szakembert, aki korábban a Birmingham Cityvel is megbukott. Amúgy éppen Dewship volt az, aki a Plymouth-vezérkarnak azt javasolta, hogy Rooney lesz a biztos megoldás a nyugodt jövőt illetően. Pletykák szerint a volt MU-sztár menesztése esetén öt új munkaajánlat között válogathat, közöttük az Everton és a Celtic is szerepel.