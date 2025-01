Újabb veszteség érheti a Fradit, az edző után a válogatott középpályás is távozhat

Újabb érzékeny veszteség érheti a Fradit, a vezetőedző után egy válogatott középpályás is távozhat. A tunéziai válogatottal a 2022-es világbajnokságot megjárt Ben Romdhane 2023 nyarán csatlakozott a Ferencvároshoz, azóta 59 tétmérkőzésen szerepelt, többek között pályára lépett a Konferencialiga és az Európa-liga főtábláján is. A Csakfoci.hu most arról írt, hogy egyiptomi sajtóhírek szerint a középpályás egyre közelebb áll ahhoz, hogy az ottani élvonalban szereplő Al Ahlyhoz igazoljon.

A klubváltásban fontos szerepet játszhat Pascal Jansen vezetőedző távozása is, eddig ugyanis - sajtóhírek szerint - a holland szakember akadályozta meg a 25 éves játékos átigazolását. Így azonban, hogy már nem Jansen a zöld-fehérek vezetőedzője, Ben Romdhane is továbbállhat - véli a Magyar Nemzet.

Jansen távozása után ideiglenesen Leandro de Almeida irányítja a Ferencvárost, amelyre január 23-án már tétmérkőzés vár, az Eintracht Frankfurt otthonában lép fel az Európa-ligában.