A Diósgyőr bátran futballozva 3-0-ra vezetett a Fradi ellen a fővárosban, és ha jobban összpontosít, a 3-3-nál jobb végeredménnyel távozhatott volna, továbbá a ZTE is nehezen adta meg magát az Üllői úton, mindössze egy góllal kapott ki. Ebből kiindulva mi is emlékezetes helytállásra készülünk telt ház előtt. Persze bármi is történik, azért a Ferencváros marad a bajnokság fő favoritja. Vasárnap mindent beleadunk, elvégre számunkra is minden pont fontos