Elképesztő győzelmek, felidézzük a Fradi idei legnagyobb sikereit

Fradi 4-1 Malmö (november 28.)

Végezetül az év végére is maradt ez a nagyszerű Fradi eredmény. A gólzáporos győzelmet az El-ben az együttes a Groupama Arénába is át tudta menteni. Az újabb áldozat a Malmö volt, amely 4-1-re kapott ki a magyar alakulattól. Varga újfent duplázott, amivel a forduló után vezette a sorozat góllövőlistáját. Kady Borges góllal és gólpasszal vetette észre magát, a végeredményt Ibrahim Cissé állította be.