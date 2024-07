Nem hibázott a Fradi, újra megvan a főtábla

A Ferencváros a budapesti 5-0-s győzelem után idegenben is sikerrel járt, 2-1-re verte walesi ellenfelét, így 7-1-es összesítéssel abszolválta a párharcot. A 43. percben Zachariassen szerezte meg a vezetést, majd a 62. percben Rommens büntetőből növelte az előnyt. A walesiek a ráadás perceiben szépítettek, Daniels állította be 2-1-es a végeredményt. A holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával a második tétmeccsét is megnyerték a zöld-fehérek, akik egyelőre veretlenek az új idényben.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A továbjutás azt jelenti, hogy a Ferencváros legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel, míg a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájához további két párharcot kellene nyernie. A következőt valószínűleg a Midtjylland ellen, ugyanis a dán bajnok háromgólos előnyre tett szert az andorrai Santa Coloma vendégeként.