Nincs tovább, nagy bejelentést tettek Dzsudzsákéknál

Hivatalossá vált, amit eddig pletykáltak a sportsajtóban. A Debreceni VSC új trénere Nestor El Maestro lett, a szakember 2026-ig írt alá - számolt be a hírről a haon.hu. A 41 esztendős szakember a stábjával együtt érkezik Debrecenbe, Nikon El Maestro asszisztensedző, Bojan Stamatovic erőnléti edző és Branko Katic kapusedző kíséretében. Az edzői stábnak már korábban is volt lehetősége együtt dolgozni, s csapatként hatékonyan működtek együtt.

Nestor El Maestro nagy kihívás előtt áll Fotó: Molnár Péter

"Nagyon várom a közös munkát a stábbal és a játékosokkal. Nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy ma én is a klub részesévé válhatok. A DVSC nagy név Európa ezen területén. A város, a klub hagyományainak és a szurkolóknak is köszönhető, hogy nekivágok ennek a feladatnak. Jól haladtak a tárgyalások a vezetőséggel, és rögtön az volt az érzésem, hogy szeretnék együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Köszönettel tartozom nekik, hogy engem választottak. Tisztában vagyok azzal, milyen nagy kihívás áll előttünk, de épp ezt szeretem benne. Két hónapja, nyolc meccs óta nem nyert a csapat. Ezen gyorsan és konzisztensen kell változtatnunk. Ez a munka vár most ránk, és mától kezdve reggeltől estig azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket" – nyilatkozta a szakember, aki korábban a Spartak Trnava, a Sturm Graz, a CSKA-Sofia, az Al-Taawoun és a Göztepe együttesénél dolgozott, és most Dzsudzsák Balázsékat irányíthatja.

A Debrecen jelenleg kieső helyen áll az NB I-ben, az utóbbi hét bajnoki meccsén nem nyert.