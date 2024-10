Megjött az önbizalom, hadat üzent az Újpest edzője a Ferencvárosnak

A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest a MOL hatalomátvétele után anyagi biztonságba került és megkezdhette az újjáépülését. Összesen 15 játékos érkezett a csapathoz, köztük volt a magyar válogatott Fiola Attila és Horváth Krisztofer, a horvát gólvágó Fran Brodic, valamint a Mezőkövesddel ugyan kieső, de így is az NB I egyik legjobbjának számító Riccardo Piscitelli. A vezetőedzői poszton szintén változás történt, a Fehérvárral lassan összeszokó, de aztán biztató eredményeket elérő Bartosz Grzelak ült le a kispadra. A kezdet itt sem volt egyszerű, a lila mezes együttesnek azonban egyre jobban megy.

Az Újpest edzője, Bartosz Grzelak bizakodó a Fradi ellen Fotó: Török Attila

A sorsolás nem volt kedvező, az első négy fordulóban a három élcsapat, a Puskás Akadémia, a Paks és a Ferencváros ellen is játszott az Újpest. Pontot egyik találkozón sem szerzett, ám mindhárom összecsapást szorosan vesztette el. A Fradi elleni vereség után viszont egyenesbe jött a csapat, az azt követő hét párharcon veretlen maradt, öt győzelmet és két döntetlent könyvelt el azóta.

Az Újpest készen áll a Fradira

A jó formának köszönhetően az Újpest már a tabella ötödik helyén tartózkodik 17 megszerzett ponttal. Fiolával a védelem sokat javult, a 20-szoros bajnok mindössze egy gólt kapott a legutóbbi hét összecsapásán. Grzelak nemrég a Csakfocinak adott interjút, ahol finoman hadat üzent legnagyobb riválisának, a Fradinak.

„Akkor (az augusztusi Fradi-Újpest találkozón – a szerk.) egy olyan fázisban voltunk épp, hogy a keretünk, a rendszerünk még nem volt teljesen felépítve. Mégis elég bátor és harcos hozzáállással mentünk bele ebbe a meccsbe. Ezzel jeleztük nekik is, hogy nem lesz olyan könnyű dolguk velünk, mint korábban. Aztán a 92. percben megszerezték a győztes gólt. De a vereség meghozta az étvágyat nekem és a játékosoknak, hogy újra játszhassunk ellenük. És most már eléggé készen is állunk” – jelentette ki Bartosz Grzelak.

Az Újpest a hétvégén újabb rangadóra készülhet, október 26-án, szombaton az MTK-val találkozik (20:45, M4 Sport). A kék-fehérek szintén jó formában játszanak, 18 pontot gyűjtöttek, és az Újpest előtt a negyedik helyen állnak a tabellán.