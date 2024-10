Eddig tudott nyugton maradni Jürgen Klopp. A Liverpooltól idén májusban kilenc év után távozó fociedző szerdán jelentette be, a Red Bullnál lesz sportigazgató, tanácsadóként fogja össze a cég focicsapatait Lipcsében, Salzburgban, vagy éppen New Yorkban. Klopp a télen még azt mondta, Liverpool után egy évet pihenni akar. Ehhez képest most sokaknak leesett az álla, hogy megegyezett Németország „leggyűlöltebb” csapatával.

Sokan nem hitték volna, hogy Jürgen Klopp a Red Bullt választja Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német szurkolók egyben egyetértenek: a Red Bull milliárdjaiból felépített, üzleti alapon a semmiből kinövő RB Leipziget mélyen elítélik. Éppen ezért döbbentek most meg Klopp lépése miatt. A kiváló szakember 2008 és 2015 között irányította a Dortmundot. A klubbal két bajnoki címet is nyert, s bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Sokan emlékeznek arra, hogy távozásakor arra utalt, Németországban csak a Borussia Dortmund létezik a számára. Egy hónappal ezelőtt, egy dortmundi gálán rá is kérdeztek, visszatér-e a sárga-feketékhez. Az akkori válasza sem tetszett már mindenkinek.

„Rossz hírem van, nem tervezem, hogy edzősködni fogok. Lehet, hogy többé soha nem ülök le a kispadra.”

Jürgen Klopp sokakat megsértett

Noha nem vezetőedzőnek érkezett a Red Bullhoz, de magával a lépéssel sokak harangját kivívta a tréner. A dortmundi szurkolók szélsőségesen ítélik meg a döntését.

Így kell ledönteni a saját szobrodat

– írta a közösségi oldalakon egy drukker, de rengeteg hasonló véleménnyel lehet találkozni azóta, hogy Jürgen Klopp a Red Bullnál vállalt feladatot.

„Klopp eladta magát”, „Összetörte a múltját”, „Sosem hittem volna, hogy a jó emberek is elvesznek”...

Kloppnak a hírek szerint csak ugródeszka a Red Bull, s később a válogatott szövetségi kapitánya lesz. Kérdés, hogy addigra megbocsátanak-e neki a drukkerek.