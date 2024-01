Hol folytatja Szoboszlai edzője? Öt lehetséges csapatot dobtak be

Az idény végén távozik Jürgen Klopp, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője. A német tréner pénteken jelentette be, hogy ez az utolsó szezonja a Vörösöknél. A Liverpool később megerősítette, hogy Klopp-pal együtt elhagyja majd a csapatot a másodedző Pepijn Lijnders és Peter Krawietz, valamint az egyéni képzésért felelős Vitor Matos is.

Jürgen Klopp befejezi a liverpooli munkáját (Fotó: AFP)

De hol folytathatja Klopp és stábja? A The Sun öt lehetséges verziót vázolt fel.

Angol válogatott

Az angolok szövetségi kapitányának, Gareth Southgate-nek az év végén lejár a szerződése, a nyári Európa-bajnokság lesz a negyedik nagy tornája a válogatottal. Ha Southgate-tel nem hosszabbítanak szerződést, akkor Klopp szóba jöhet a poszton. A német szakember úgy maradhatna Angliában, hogy nem kéne a Liverpool ellen játszania az új csapatával.

Német válogatott

Maradva a válogatottaknál, Klopp végre hazája, a német válogatott irányítását is átvehetné. Az ottani szövetség őt akarta kinevezni, miután szeptemberben kirúgták Hansi Flicket, de végül Julian Nagelsmann mellett döntöttek, aki az Európa-bajnokság végéig kapott szerződést. Az angol álláshoz hasonlóan ez is lehetővé tenné Klopp számára – aki elismerte, hogy az energiaszintje nem olyan magas, mint gondolta –, hogy kiszakadjon a napi klubvezetés intenzitásából.

Real Madrid

Habár Carlo Ancelotti decemberben új szerződést írt alá a Real Madrid élén, arrafelé ez semmire sem jelent garanciát. Pláne, hogy a királyi gárda jelenleg csak a második helyen áll a bajnokságban a liga a meglepetéscsapata, a Girona mögött. Ha ebben az idényben nem sikerül megnyerni a bajnokságot vagy a Bajnokok Ligáját, akkor a klub figyelme nyáron a munka nélkül maradt Kloppra terelődhet.

Barcelona

Xavi bejelentette, hogy nyáron biztosan távozik az FC Barcelonától, vagyis a katalán együttes jelenleg edzőt keres. Klopp kinevezése kézenfekvő lenne.

Dortmund

Az 56 éves Klopp 2015-ben éppen a Borussia Dortmundtól szerződött a Liverpoolhoz. A német csapattal bajnoki címeket nyert és eljutottak a Bajnokok Ligája döntőjébe. A tréner a mai napig népszerű arrafelé, minden bizonnyal örömmel látnák őt ismét a csapat élén.