Mindenkit sokkolt a hír, nyáron, nyolc év után távozik a Liverpool focicsapatának kispadjáról Jürgen Klopp menedzser. Szoboszlai Dominik edzője állítólag már két hónapja közölte a klubvezetéssel a döntést, melyet fáradtsággal indokolt. Nem érzi magában a kellő erőt ahhoz, hogy kitöltse 2026-ig szóló szerződését.

Fotó: AFP

A drukkerek egyelőre emésztik a hírt, mely derült égből villámként sújtott le. Nem csoda, a Liverpool vezeti a bajnokságot, minden sorozatban harcban van, sőt a Ligakupában döntőt is játszik. Időközben már fogadni is lehet arra, ki lesz nyártól a csapat trénere. A legnagyobb esélyes a Liverpool spanyol legendája, Xabi Alonso, aki 2004 és 2009 között szolgálta a klubot, BL-t is nyert a csapattal. Jelenleg Leverkusenben tesz csodát, csapatával veretlen a szezonban, s a bajnokságot is vezeti.

Xabi Alonsót elsősorban korábbi klubjaival, a Liverpool mellett a Real Madriddal és a Bayernnel boronálták össze. A spanyoloknál nincs edzőkérdés, miután Carlo Ancelotti a közelmúltban megállapodott a klubvezetőkkel a folytatásról, Münchenben viszont ha Thomas Tuchellel továbbra is bukdácsolni fog a csapat, akkor akár találhatnának is helyet Alonsónak.

A 42 éves vezetőedzőt 2026 nyaráig köti szerződés a Bayer Leverkusenhez, azonban beszámolók szerint van egy olyan bekezdés a kontraktusában, amely megkönnyítené a távozását: ha az említett három klub valamelyike szeretné őt leigazolni, akkor a németek nem állnak az útjába, az idény végén távozhat – írja a Magyar Nemzet.