Beintett az ukránoknak, Marco Rossi válogatottjába vágyik a kárpátaljai magyar focista

Februári keresztszalag-szakadása után a visszatéréshez közelít Kusnyír Erik, a Debreceni VSC kárpátaljai születésű labdarúgója. A 24 éves védő a Haon.hu-nak többek között elárulta: hívták már az ukrán válogatottba, de nemet mondott – mert csakis a magyar nemzeti tizenegybe vágyik.

Kusnyír Erik lehetett volna ukrán válogatott, de csakis a magyar nemzeti csapatba vágyik Fotó: dvsc.hu

A 2016 óta a cívisvárosban élő, 2018 (18 éves kora) óta NB I-es futballista, közönségkedvenc Kusnyír a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál szerint jó úton halad a klublegenda státusz megszerzése felé. A korábban Belgiumba és Hollandiába is hívott jobbhátvéd a hírek szerint akár a magyar labdarúgó-válogatott nyári Európa-bajnoki keretébe is bekerülhetett volna, ha nem szól közbe a súlyos térdsérülése. Most abban reménykedik, hogy ami késik, nem múlik, és előbb-utóbb meghívót küld neki Marco Rossi szövetségi kapitány.

Ukrán helyett magyar válogatott lenne

– Én is hallottam a pletykákat, de konkrétumokról nem tudok beszámolni. Valóban jól ment a játék a sérülésem előtt, de a 'Mister”' nem keresett még. Azonnal készen állnék, ez is lehet akár a mindennapi motivációm. Hatalmas megtiszteltetés lenne, ha magamra ölthetném a címeres mezt. (...) Erről sem tudnak sokan, de anno amikor 18 voltam meghívót kaptam az ukrán labdarúgó-válogatott összetartására, de nem fogadtam el az ottani szövetségi kapitány 'levelét'. Csak néztek, hogy lehetséges ez, vagy miért?

Magyarnak érzem magam, így nem kérdés, milyen válogatott szeretnék lenni.

Egyébként sem volt nehéz döntés, mert a szívemre hallgattam

– mondta a válogatottságról Kusnyír Erik, aki egyébként az U21-es magyar válogatottban már szerepelt (2021-ben és 2022-ben is bevetette őt az akkori szövetségi edző, Gera Zoltán).

