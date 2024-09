Végre jó hírt kapott Marco Rossi, nagy öröm érte a hátvédjét

Dárdai Mártonnal az elmúlt hónapokban nagyot fordult a világ. A középhátvéd idén eldöntötte, hogy a magyar labdarúgó-válogatottat választja, márciusban pedig már meghívót is kapott Marco Rossitól, ahol Törökország és Koszovó ellen is pályára lépett. Az Európa-bajnokságon aztán már a kezdőcsapatba is bejátszotta a magát, a nyáron pedig szó volt arról, hogy elhagyja a Herthát. A belga és a német élvonalból is érdeklődtek iránta, ami miatt eleinte nem sok játéklehetőséget kapott az idei szezonban a fővárosi csapatban. Hosszas huzavona után azonban megszületett a döntés vele kapcsolatban.

Dárdai Márton 2028-ig hosszabbított a Herthával Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Herthát 2012 óta erősítő Dárdai Márton végül hosszabbított a klubbal és egészen 2028-ig nyaráig írt alá.

„Márton az eddig életének több mint felében viselte a kék-fehér mezt. A Hertha BSC-nél nemcsak rutinos, hanem válogatott játékossá is fejlődött. A klubnál nagyon büszkék voltunk arra, hogy láthattuk a legutóbbi Európa-bajnokságon. Annál boldogabbak vagyunk, hogy együtt vágunk neki a jövőnek” – mondta Benjamin Weber, a klub sportigazgatója, amit az Origo szemlézett.

Dárdai Márton otthon érzi magát

Otthon érzem magam a Hertha BSC-nél! Azért írtam alá ilyen korán, hogy ezzel is jelezzem a klubnak, hogy tisztán láthatnak velem kapcsolatban. Nagyon várom az előttem álló kihívásokat

– mondta a berlini születésű Dárdai Márton. A 22 éves futballista minden tétmérkőzést figyelembe véve eddig 81 alkalommal ölthette magára a felnőtt mezőnyben a Hertha mezét, ezeken egy gólt és négy gólpasszt szerzett. Testvérei közül Dárdai Palkó szintén a berlini együttest erősíti, Dárdai Bence viszont idén nyáron a Wolfsburghoz került.