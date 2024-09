Új kedvenc Újpesten, még gólkirály is lehet

Újpesten egykor Bene Ferenc, Fazekas László vagy Dunai Antal állandó jelölt volt a legtöbb gólt szerző magyar futballista címére, de erre már csak az idősebb generáció emlékezhet olyan régen volt. Utoljára 2006-ban Rajczi Péter lett a lila-fehérektől NB I-es gólkirály. Idén egyelőre Matija Ljujics vezeti góllövőlistát.

Ljujics-csók a kamerának Fotó: Török Attila

Ljujics a Puskás Akadémia ellen kezdte a 2024–2025-ös bajnokságon a gólgyártást, majd a második fordulóban ugyancsak betalált a Paksnak. A két összecsapás ugyan egyaránt 2-1-es lila-fehér vereséggel végződött, de a harmadik körben a Fehérvárral szembeni 4-0 – közte ismét ismét egy Ljujics-gól – már három pontot ért. A Fradi ellen ugyan megszakadt a sorozat, majd az ötödik fordulóban a Debrecennel szembeni 3-0-s győzelemből megint egy gólt jegyzett.

– Amikor Újpesten dolgoztam, Ljujics kitűnt vérbeli profi hozzáállásával – emlékezik Mészöly Géza, a lila-fehérek korábbi szakvezetője, aki szerint a gólkirályi cím csak másodlagos a játékos tervei között, ugyanis, igazi csapatemberként, szereti előkészíteni a helyzeteket is.

– Nem fiatal, harmincéves, lerí róla az egykori nívós Partizan Beográd-nevelés. Sokat beszélgettem vele magam is, elmondta, hogy azért fordult meg több csapatnál is – Zalgiris Kaunas, Wellington Phoenix, Belenenses, Tel-Aviv és Hapoel Haifa, Gangwon FC – mert tudták róla, amit mindenhol bizonyított is, hogy kivételes érzéke van a gólszerzéshez.