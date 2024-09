Rooney magyar felfedezettje megmondta a véleményét világhírű edzőjéről

Alig több mint egy hónap után Szűcs Kornél már teljesen otthon érzi magát a Plymouth Argyle futballcsapatában. Az angol másodosztályban szereplő klubnál a Manchester United legendás csatárából lett edző, Wayne Rooney a 22 éves magyar védő főnöke.

Szűcs Kornél gyorsan helyet kapott Rooney csapatában Fotó: Chris Foxwell/ProSportsImages

A Kecskemétről a Transfermarkt adatai szerint 400 ezer fontért (190 millió forint) megszerzett utánpótlás-válogatott bekk egy helyi lapnak elmondta: mind a csapattársaival, mind világhírű trénerével jól kijön, és tetszik neki a klub éppen úgy, mint a város.

– Az Argyle egy hihetetlen klub, igazán jól érzem itt magam. Kedvelem a csapattársaimat, a stábot, a szurkolókat. Tényleg minden nagyon jó. Nekem és a barátnőmnek is tetszik az is, amit eddig láttunk a városból – mondta Szűcs, aki egy posztrivális sérülése után került be a csapatba, eddig 2-2 bajnoki és Ligakupa-meccsen lépett pályára.

Rooney jó edző és jó ember

Persze szeretne megragadni a csapatban, ami Rooney döntésén múlik, akivel Szűcs kifejezetten élvezi a közös munkát.

Ő egy nagyon jó edző, és emberként is kedvelem. Nagyszerű játékos volt, már csak ezért is igazán jó tanácsokat tud adni nekünk, hiszen nagyon jól ismeri a modern futballt

– áradozott a magyar légiós az angol válogatottban 120-szor szerepelt, ötszörös angol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes és klubvilágbajnok Rooneyról.

Az egyelőre (4 forduló után) nyeretlen Plymouth legközelebb szombaton a 100 százalékos teljesítménnyel éllovas Sunderlandet fogadja az első szezonbeli győzelem reményében.