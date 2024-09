Ki hitte volna? Fradista klikk alakul az FTC riválisánál

Roland jobb lába különleges, remélem, lövései ugyanolyanok, mint régen. Érzi a kaput, ez a leglényegesebb, nem ok nélkül volt 34 alkalommal válogatott, a jelentős rutinjáról nem is beszélve. Ha majd a műtét után lábadozó egykori gólkirályunk, Hahn János is visszatér, az NB I-es folytatásban és a Magyar Kupában egyaránt erősödik a keretünk.