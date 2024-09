Dúsgazdag Bundesliga-klubot fizet túl a Fradi az NB I új császáráért

A magyar futball transzferpiacának keddi zárónapján bombaigazolást jelenthet be a Ferencváros. A bajnoki címvédő, Európa-liga-főtáblás zöld-fehérek a szerb bajnokság brazil gólkirályát, Matheus Saldanhát szerződteti a belgrádi Partizantól. A 25 éves csatár vételára – az első szerbiai sajtóhírekkel (4-5 millió euró) ellentétben, a legfrissebb hírek szerint „csak” 3 millió euró (1,2 milliárd forint) – és becsült értéke (8 millió euró – 3,1 milliárd forint) is új csúcsot jelent a Fradi, sőt az egész NB I történetében.

Az új magyar rekordösszeget érő Matheus Saldanhát új magyar rekordösszegért veheti meg a Fradi (Fotó: Getty Images)

Ha valóban igaznak bizonyul a fenti vételár, akkor Stjepan Loncar rekordját dönti meg Saldanhával a Fradi: a bosnyák válogatott középpályásért 2021-ben 2,5 millió eurót (1 milliárd forint) kapott a horvát Rijeka. Az NB I eddigi legtöbbre taksált focistája a szintúgy a ferencvárosiakat erősítő Mohammed Abu Fani – az izraeli válogatott középpályás értéke a Transfermarkt szerint 6 millió euró (2,4 milliárd forint), míg a brazilé a harmadával több.

A Hoffenheim is képben volt a Fradi bombaigazolásánál

Matheus Saldanha tavaly igazolt a Partizan csapatába, előtte évekig a japán másodosztályú, csibai JEF United játékosa volt, miközben kölcsönjátékosként a kínai élvonalbei Csengtu Rongcsenget és az azeri Nyeftcsi Bakut is szolgálta. Az előző szezonban 17 találattal szerb gólkirály Saldanhát most a görög AEK Athén és az egyesült arab emírségek-beli Al-Dzsazira mellett a német Bundesliga-élvonalban szereplő Hoffenheim is kerülgette (Szalai Attila csapatát az egyik leggazdagabb német üzletember, Dietmar Hopp tömi pénzzel és futtatta fel falusi csapatból a topligáig).