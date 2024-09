60. születésnapját ünnepli az olimpiai és világbajnok sportoló

Szekeres Pál 2013 szeptemberétől a Nemzetközi Kerekesszékes-Vívószövetség (World Abilitysport - korábban IWAS) elnökségi tagja, majd 2016 novemberétől az elnöke, a párizsi paralimpián ebben a tisztségében vett részt.

"Fantasztikus volt az egész paralimpia! A szakértő közönség hálás volt minden szép akcióért és találatért, megtapsolt mindenkit, nem csak a hazai versenyzőket. Persze, a franciák szereplésekor felrobbant a csarnok. A versenyek nyugodtan zajlottak, nem volt vita vagy veszekedés, mert jó volt a zsűri. Az utca embere is barátságos és segítőkész volt" - mesélte lelkesen. Közölte, hogy tisztújítás előtt állnak a nemzetközi szövetségben, nem tudja, hogy lesz-e kihívója az elnöki posztért, ám ha igen, áll elébe a csatának.

Szekeres Pálra a paralimpia után új kihívás várt: a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjaként kezdte meg életének újabb fejezetét a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

"Két szakbizottságban, a foglalkoztatási és szociális, valamint a petíciós bizottságban dolgozom, és ha megalakul, a fogyatékosügyi munkacsoportnak is tagja leszek. Egyelőre +szivacs üzemmódban+ működök, igyekszem magamba szívni az információkat és kiépíteni a kapcsolatokat. Most kell megszokni és belakni Brüsszelt, ahonnan hétvégenként hazajárok majd. Versenyzőként sokat utaztam, de most még többet fogok. A születésnapomat huszonkettedikén kis családi összejövetel keretében ünnepeljük meg, aztán októberben egy nagyobb bulit is szervezünk" - árulta el Szekeres Pál, és hozzátette, már nem ajándékokra vágyik és vár, mint kisgyerekként, hanem a találkozás örömére.