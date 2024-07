Ki nyeri az Eb-döntőt? Bozsik, Csank és Lipcsei ugyanarra fogad

Bozsik Péter, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya:

"Az, hogy a spanyol válogatott a döntő egyik résztvevője, abszolút nem meglepetés, hiszen a spanyol csapat a torna egy hónapja során mindvégig gólratörő futballt, technikás játékot mutatott be. Úgyhogy tőle várom, hogy helyre igazítsa a játék becsületét. Anglia a hollandok elleni elődöntőig szinte semmit nem csinált, unalmas, hátul passzolgató focit játszott. Aztán Hollandia ellen merőben más felfogású angol csapatot láthattunk. Ezért aztán úgy érzem, izgalmas, jó döntő lesz. Szerintem spanyol győzelemmel."

Fotó: Matthias Schrader

Csank János mesteredző, korábbi szövetségi kapitány:

"Az Eb végére felpörögtek az angolok. Nagyon nehéz egy ilyen hosszú tornán majd egy hónapon át csúcsformában tartani egy csapatot, ezért hát az angolok is bukdácsoltak. Viszont az is igaz, hogy Hollandia ellen már érett, jó focit láthattunk tőlük is. És itt jegyezném meg a játékvezetésről, hogy szerintem az angolok tizenegyesekor maximum közvetett szabadrúgás járt volna, ugyanakkor Kane "annyira sérült volt", hogy a tizenegyeshez azért odaállt. De visszatérve az elődöntőre, baráti társaságban néztem, és azt mondtam, kész, vége, hosszabbítás után tizenegyesesekkel az angolok jutnak a döntőbe. Erre a lefújás előtt, szerintem némi kapushibából, gólt lőttek, és eldőlt. Szóval, jó döntő elé nézünk, és szerintem a spanyolok behúzzák a meccset, és teljesen megérdemelten megnyerik az Eb-t."

Lipcsei Péter edző, volt válogatott labdarúgó:

"A mieink mellett én a portugáloknak drukkoltam. Ugyanakkor azt láttam, hogy a spanyol válogatott az egész Eb során végig látványos, gólratörő játékot mutatott, és teljesen megérdemelten jutott a döntőbe. Amit aztán szerintem meg is nyer. Nagyobb meglepetés számomra az, hogy az angolokkal játssza a finálét. Az angolok a Hollandia elleni elődöntőig nem egyszer igen nagy szerencsével és klasszisaik villanásával lépdeltek előre. De hát ez is benne van a játékban. Aztán az elődöntőbe, mintegy varázsütésre, már megmutatták igazi tudásukat. Ennek ellenére, szoros csatában, spanyol győzelemre számítok vasárnap este."