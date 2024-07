„Kicsit túl sok volt már fejben” – Kiöntötte a lelkét Marco Rossi poklot megjárt kulcsembere

„Régi” klubcsapatában, de új edző irányításával és új lendülettel, feltöltődve készül a 2024/25-ös szezonra Schäfer András. A német labdarúgó-Bundesligában szereplő Union Berlin neuruppini edzőtáborában a 25 éves magyar középpályás többek között elmondta: a régóta nem tudott annyit – három hetet – pihenni, mint az Európa-bajnokság után.

Schäfer András (Rossi ölelésében) nagyon nehéz éveken van túl Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Schäfer András szavaiból kitűnik: nemcsak fizikailag, de mentálisan is ráfért már a gondtalan nyaralás.

Idén nyáron három hét szabadságom volt – annyi, amennyi az utóbbi öt év során soha.

Eleinte kicsit furcsa is volt, de sikerült jól eltöltenem ezt az időt. Eddig a szezonok közötti szüneteim túl rövidek voltak a sérüléseim miatt, de most ki tudtam pihenni magam, ami a fejemnek és a lábamnak is jót tett. Így aztán igazán nagy kedvvel kezdtem a felkészülést – mondta a magyar légiós a Berliner Zeitungnak.

Marco Rossi szövetségi kapitány 28-szoros válogatott kulcsjátékosa 2022 óta három súlyos operáción van túl, de mindenkit biztosított: a pályán eszébe sem jutnak a sérülései. Ezt fényesen bizonyítja, ahogy belemegy a párharcokba. Schäfer tavaly novemberig a visszatéréséért küzdött kőkeményen, azóta pedig előbb az Union bennmaradásért folytatott keserves harcába, majd az Eb-szereplésbe adott bele apait-anyait.

Schäfer András szerint több volt az Eb-ben

Az előző szezon kicsit túl sok volt fejben.

A harmadik Eb-csoportmeccsünk után is három napig kellett várnunk arra, hogy továbbjutunk-e. Ez főleg egy olyan őrült mérkőzés után nem volt jó, amilyen a Skócia elleni hajrágyőzelmünk volt. A németek elleni, második találkozónkon már volt pár helyzetünk, a skótok ellen pedig megmutattuk, hogy igenis jó csapatot alkotunk. A kiesés miatt természetesen elégedetlen vagyok a szereplésünkkel, azt hiszem, ebben több lehetett volna – utalt az Eb-re.

Most is keményen meg kell küzdenie a kezdőcsapatba kerülésért, hiszen két posztra hatan pályáznak az új vezetőedző, Bo Svensson irányítása alatt. Schäfer András feltöltődve, optimistán és elszántan áll a konkurenciaharc elé.