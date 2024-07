Kiderült, ezért menekült a világ végére a fradisták kedvence

Csak másfél évig bírta a strapát az Union Berlin futballcsapatánál Aissa Laidouni: a 46-szoros tunéziai válogatott középpályás 27 évesen Katarba szerződött a német Bundesligából. A Ferencvárostól 2023 januárjában 4 millió euróért (1,6 milliárd forint) szerződtetett focistáért most másfélszeres pénzt kaszáltak a németek, és nyilván ő is zsíros fizetést kap az Al-Vakra sztárigazolásaként. Mégsem csak az anyagiak indokolhatták a meglepő klubváltást. Laidouni tavasszal kispadra szorult az Unionnál, ahol most még nagyobb a tülekedés a középpályán.

Aissa Laidouni (Hollerbach mögött) megelégelte a konkurenciaharcot, Schäfer András (jobbra, a háttérben) bírja a strapát Fotó: picture alliance

A magyar válogatott Schäfer András után, immár többek között a Győrben nevelkedett, csallóközi Bénes László is az Union Berlin játékosa. Az Európa-bajnokságon is szerepelt, 24-szeres szlovák válogatott középpályással még ádázabb lett a konkurenciaharc. A fradisták kedvence távozása után is heten küzdenek három helyért az új vezetőedző, Bo Svensson kezdőcsapatában, miközben Laidounit több rajongója is bírálja az alábbi Instagram-bejegyzése alatt.

Aissa Laidouni kapja az ívet a döntéséért

A kritikusai szerint Laidouni ereje teljében idáig (értsd: a katari bajnokság középcsapatáig) süllyedt a Fradi és az Union Bajnokok Ligája-szereplésétől.

"27 évesen tönkretetted a karriered"; "Tesó, idáig jutottál a BL-ből"; "Szomorú Tunéziának, hogy a játékosainkból ennyire hiányzik az ambíció" – sorjáznak a bírálatok.

Eközben Szalai Ádám hajdani mainzi csapattársa, majd edzője Berlinben alaposan megversenyezteti a szóba jöhető focistákat a felkészülés során, immár Laidouni nélkül. A tét óriási: most dől el, hogy a 2024/25-ös Bundesliga-szezonban többnyire ki játszhat, ki kerül kispadra vagy akár a tribünre.

A Bild elemzése szerint a legjobb eséllyel (99%) a csapatkapitányi tisztségre is hajtó Rani Khedira pályázik a megújuló Unionba, de utána éppen a két magyar srác, Bénes (80%) és Schäfer (70%) következnek.

"Schäfernek is jók az esélyei a kezdő tizenegybe kerülésre. Ismert a labdát támadó, agresszív játékstílusáról (terrier-típus), nem hagyja magát. A nagy futómennyisége és sebessége alkalmassá teszik a letámadásos labdaszerzésre és a gyors támadásba lendülésbe" – szól a lap indoklása, míg az új erősítés Bénessel kapcsolatban kiemelik: egyből beilleszkedett és kéri a labdát, amellyel technikailag nagyon ügyes, irányítóként és támadásban rendkívül veszélyes játékos.