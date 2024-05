Libabőr, ezért imádják Schäfer Andrást a szurkolók: elcsukló hangon nyilatkozott – Videó

Óriási - saját bevallása szerint vagy 150 kilós - kő esett le Schäfer András és társai szívéről a német Bundesliga utolsó fordulójában. A tavaly meglepetésre 4. és így Bajnokok Ligájába jutott Union Belin idén úgy úszta meg az osztályozót, hogy Janik Haberer a Freiburg elleni zárómeccs 92. percében gyötörte be a győzelmet és biztos bennmaradást érő gólt. Azt is úgy, hogy miután az első félidőben Josip Juranovic kihagyott egy berlini tizenegyest, a hosszabbításban Kevin Volland is a kapufát találta telibe büntetőből, hogy aztán a kipattanó labdát sikerüljön a vengédek hálójába juttatni. Hogy az egész szezont jellemző szenvedés végén mindez mekkora örömöt jelentett az Union-híveknek, azt éppen Schäfer öntötte szavakba.

Schäfer András (szemben) önfeledten ünnepelte az áhított bennmaradás kiharcolását Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 25 éves, 24-szeres magyar válogatott középpályás esetében csak fokozza a boldogságot, hogy másfél évvel a súlyos sérülése után, túl három műtéten, tavasszal immár egészségesen segíthette német klubját. Talán ezért is beszélt olyan érzelmesen a lefújás után. Nem véletlenül vezette fel a szavait így az Union honlapja: "Mi nem találjuk a szavakat, de Séfi igen".

Wir haben keine Worte mehr, aber Séfi hat sie. Von der Mannschaft und von jedem Einzelnen im Verein: DANKE, Unioner! ❤ pic.twitter.com/zDxsS7NRUv — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 18, 2024

– Szenvedtünk az egész szezonban. Az utóbbi években minden meccsen nekünk volt több szerencsénk, vagy talán jobban akartunk, de idén mindennek az ellenkezője történt. Rendre mi kaptunk gólt a 90. perc után, minden nagyon nehéz volt, többször edzőt is váltottunk. Most hihetetlen érzés, nehéz leírni, mit érzek én vagy a csapat. És ha megkérdeznél valakit a lelátón, ő sem tudná ezt átadni. Amit mindenképpen el akarok mondani: csapatként csináltuk ezt meg az utolsó pillanatokban, de enélkül a szurkolás nélkül nemhogy nem lett volna könnyebb, vagy nehezebb lett volna, hanem lehetetlen lett volna! Csodálatos támogatást jelentett nekünk, hogy minden egyes meccsen, minden bemelegítéskor,

még ezekben a nehéz időkben is, amikor más kluboknál fújoltak volna minket, itt mögöttünk álltak. Őszintén mondom, hogy ez egyszerűen hihetetlen érzés minden játékosnak. És nem csak játékosként, emberileg is. Ez valami egészen különleges, amiért számomra ez a klub mindenek fölött áll

– mondta Schäfer.

A hozzászólók majd' elolvadnak a magyar légiós nyilatkozata láttán; sokan libabőrt emlegetnek.

"Annyira aranyos, imádom!"; "Ez a srác egyszerűen nagyszerű"; "Ő lehet a következő, aki pályafutása végéig itt lesz" – sorjáznak az elismerő kommentek.

A sokáig a kiesőzónához tartozó Union Berlin végül a 15. helyen zárt a Bundesliga élvonalában (kiesett a Darmstadt és a Köln, osztályozót játszik a Düsseldorffal a Bochum – feljutott a St. Pauli és a Kiel).

